Dal Nord Ovest - Sono rientrate le 6 escursioniste tedesche in difficoltà in Valgrande

Allarme rientrato per le 6 giovani escursioniste tedesche bloccate in Valgrande. Le giovani sono arrivate a Cicogna intorno alle 19, stanno bene. L'allarme era scattato nel tardo pomeriggio di ieri dopo che i genitori avevano ricevuto due chiamate, una nella notte e una stamattina, dalle figlie che dicevano di essere in difficoltà per la neve.

Le giovani hanno rinunciato a compiere l'escursione che le avrebbe portate sui sentieri della Valgrande fino al prossimo martedì. Rientrati anche i soccorritori e gli elicotteri impegnati dal pomeriggio per cercarle.