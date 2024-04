Maltempo, allerta gialla per rischio idrogeologico sull’alto Piemonte e per valanghe sul Verbano (foto di repertorio)

Meteo in peggioramento, specialmente sull'alto Piemonte. Lo segnala Arpa Piemonte in una nota sul proprio sito: “Una vasta area depressionaria, estesa dal Nord Europa fino alle coste atlantiche della penisola iberica, convoglia sulla nostra regione masse d’aria umida ed instabile in seno a correnti sudoccidentali in quota che andranno intensificandosi dalla tarda serata odierna, determinando precipitazioni diffuse sul territorio, che risulteranno localmente forti o molto forti fino a metà giornata di domani tra Verbano, Biellese orientale ed alto Novarese – si legge - La quota neve è attesa intorno ai 1500-1700 m sui settori alpini durante la fase più intensa della perturbazione, con nevicate quindi che risulteranno abbondanti oltre i 2000 m sui rilievi della Val d’Ossola, mentre sull’Appennino i fenomeni saranno ovunque a carattere di pioggia. Pericolo valanghe 4 Forte in quota su Alpi Grazie, Pennine e Lepontine”.

E aggiunge: “Viste le condizioni attese il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso allerta gialla sul Piemonte nord orientale (zone A, B ed I) per rischio idrogeologico con possibili locali allagamenti e isolati fenomeni di versante e sul Verbano (zona A) per valanghe che potranno interessare localmente la viabilità di fondo valle. Dal pomeriggio di domani è atteso un generale miglioramento, con precipitazioni in attenuazione e localmente in esaurimento, in un contesto che comunque si manterrà variabile anche ad inizio della prossima settimana, in attesa di un nuovo marcato peggioramento che interesserà la nostra regione sul finire della giornata di martedì 30 aprile e per l’intera giornata del 1° maggio”.