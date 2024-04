Corrado Busnelli eletto Ispettore Generale del Corpo AIB Piemonte

Si sono svolte oggi, 27 aprile, a Cuorgnè, le elezioni del nuovo direttivo AIB (Antincendi Boschivi) Regione Piemonte. 196 votanti, legali rappresentati delle squadre AIB della regione, tra cui quelle biellesi, hanno votato eleggendo i sei candidati della nuova formazione di direzione: Roberto Badellino della provincia di Cuneo, Corrado Busnelli della provincia di Vercelli, Vera Ramon della provincia di Biella, Paolo Cambieri della provincia di Novara, Jacopo Caretti della provincia di Verbania, Massimo Berta e Renzo Peirolo della provincia di Torino.

All'unanimità i voti degli eletti sono andati a Corrado Busnelli, ex Ispettore Provinciale di Vercelli, per l'incarico di Ispettore Generale AIB del Piemonte, che ha così commentato: "Come è strana la vita, ti iscrivi 30 anni fa in un'associazione, poi pian piano cresci e fai tutta la gavetta sino ad arrivare ad essere segretario generale del corpo e dopo aver messo anima e corpo per dare il massimo per avverare un piccolo sogno e un grande obiettivo, questo sogno si realizza. Senza nulla togliere alle direzioni precedenti che hanno permesso al Corpo di arrivare dove siamo arrivati, auspico che a partire da questa si farà sempre un passo in avanti per tenere alta la bandiera del Corpo AIB Piemonte"