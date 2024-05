Si apre il G7 Ambiente, Energia e Clima alla Reggia di Venaria

Comincia domani alla Reggia di Venaria, guidato dalla Presidenza italiana, il G7 Ambiente, Energia e Clima. La riunione ministeriale si svolgerà nelle giornate del 29 e del 30 aprile, articolata in quattro sessioni. L’apertura è fissata alle 10 con la plenaria dei Ministri. Seguirà, dopo la “foto di famiglia”, la sessione di lavoro dedicata al Clima e all’Energia. Nel pomeriggio, dopo le 16.30, si svolgerà la sessione Ambiente, che concluderà la prima giornata. Una nuova riunione plenaria di tutti i Ministri aprirà la giornata di martedì.

La conferenza stampa congiunta del Ministro italiano Gilberto Pichetto con gli omologhi di Giappone e Canada, precedente e prossima presidenza G7, è programmata per le 14.30 e concluderà di fatto i lavori della ministeriale, che avrà l’obiettivo di approvare il comunicato conclusivo.

Alla Reggia, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica partecipa con una delegazione guidata dal Ministro Pichetto, dal Viceministro Vannia Gava e dal Sottosegretario Claudio Barbaro. Sono diversi gli incontri tecnici dei gruppi di lavoro che si sono già tenuti in questi mesi per sviluppare i temi al centro del confronto.

Sono stati invitati a prender parte al vertice alti rappresentanti di Paesi e istituzioni internazionali: presenti la Presidenza emiratina della Cop 28 e quella Cop29 dell’Azerbaigian, il Brasile quale Presidenza di turno del G20 e, nel quadro del focus sull’Africa, la Mauritania come Presidenza dell’Unione Africana, il Kenya, l’Algeria e la Banca Africana di Sviluppo. I lavori vedranno anche la partecipazione di organizzazioni internazionali quali AIEA, IRENA, ODI, Conferenza sui cambiamenti climatici, UNDP, OCSE, UNEP e Ufficio del Segretario Generale delle Nazioni Unite per il Clima. Si svolgerà inoltre questa sera, a Palazzo Stupinigi, una sessione dei lavori in congiunzione con il B7, presieduto da Emma Marcegaglia, cui partecipano i Ministri e i Rappresentanti delle Associazioni industriali dei Paesi G7.