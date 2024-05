Permane l'allerta gialla per rischio idrogeologico. VIDEO del CERVO oggi

Il comunicato è quello dell’Arpa Piemonte che certifica come le piogge che si stanno abbattendo sulla nostra provincia continueranno fino al pomeriggio odierno con relative nevicate abbondanti oltre i 1500 metri. L’Allerta gialla per la nostra zona interessata dalla perturbazione invita a circolare con prudenza. Previsti forti venti in quota. Nelle immagini il barometro del biellese relativo alla portata di acqua del Torrente Cervo ingrossata dalle piogge che hanno interessato la parte alta della nostra provincia