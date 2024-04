Deciso aumento dello zero termico nel fine settimana, allerta gialla per attività valanghiva a fondovalle (foto di repertorio)

“Un promontorio anticiclonico si rinforza sul Mediterraneo e si estende progressivamente sull'Europa centrale fino alla Scandinavia, associato a un deciso arrivo di aria calda dal nord Africa. Tale configurazione garantirà condizioni stabili sul Piemonte per i prossimi giorni e determinerà nel fine settimana un deciso aumento dello zero termico, che raggiungerà i 4.000 m, e delle temperature, che si porteranno su valori superiori alla media del periodo di anche 8 ° C, in particolare nei valori massimi e in montagna nella giornata di domenica”. Lo scrive Arpa Piemonte sul proprio sito.

E aggiunge: “La settimana appena trascorsa è stata caratterizzata da condizioni metereologiche generalmente stabili ad eccezione di isolate precipitazioni sui settori nordoccidentali e settentrionali che, tuttavia, non hanno apportato significativi quantitativi di neve fresca. Nonostante il progressivo assestamento della neve al suolo, il manto nevoso risulta abbondante su tutto il Piemonte, soprattutto a quote medio alte e in alta montagna”.

“Nel fine settimana l’umidificazione della neve aumenterà rapidamente già dal mattino la possibilità di valanghe umide e bagnate, anche di grandi dimensioni – spiega Arpa - Il pericolo valanghe sarà quindi in rapido aumento nel corso della giornata e raggiungerà il grado 3-MARCATO su buona parte della regione. Le escursioni in ambiente innevato dovrebbero terminare per tempo, tenendo conto non solo del proprio itinerario, ma anche dei possibili distacchi dai pendii soprastanti. Alla luce di questa situazione il Centro Funzionale di Arpa Piemonte ha emesso per la giornata di domani un’allerta gialla per rischio valanghe a nord su Alpi Lepontine e Pennine (zone A e B) e a sud su Alpi Marittime (zona E)”.