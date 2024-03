Biella, a Chiavazza torna in funzione il semaforo di via Milano

Biella Chiavazza, torna in funzione il semaforo in Via Milano.

È stato rimesso in funzione, nelle ultime ore, il semaforo che da giorni non dirigeva più il traffico dell’incrocio tra via Milano, via Gamba e via Venezia, a Biella Chiavazza. A seguito di alcuni problemi all’impianto semaforico, le luci sono rimaste lampeggianti, causando diversi problemi di immissione da parte di coloro che provenivano dalle strade secondarie.

Oggi, giovedì 21 marzo, con un costo di circa 2mila euro, le luci tornano a colorarsi di verde, giallo e rosso, evitando azzardi e possibili incidenti a coloro che prima avrebbero dovuto attraversare rapidamente la carreggiata.