Gratteri a Biella, dialogo con il sottosegretario Delmastro in Biblioteca

Entusiasmo e grande successo a Biella per la presentazione del libro “Il Grifone”, scritto da Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica presso il tribunale di Napoli, e dal saggista Antonio Nicastro.

L’incontro, andato in scena lunedì 18 marzo presso la biblioteca civica di Biella, ha visto la partecipazione di centinaia di persone. Gratteri ha dialogato con il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. All’incontro ha partecipato l’assessore regionale e dirigente di Fdi Elena Chiorino. “Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘Ndrangheta” il tema affrontato nel libro.

“E’ un onore per me ospitare un simbolo della lotta alla criminalità organizzata a Biella e vedere la risposta entusiasta della mia città. All’appuntamento ci siamo presentati onorevolmente come governo: abbiamo difeso strenuamente l’ergastolo ostativo e il carcere duro verso i mafiosi, abbiamo, con un provvedimento ad hoc, difeso le intercettazioni nei confronti della criminalità organizzata, abbiamo reintrodotto la procedibilità di ufficio verso i reati comuni se commessi con l’aggravante del vincolo mafioso improvvisamente soppressa da chi ci ha preceduto, abbiamo, con il Dl Caivano, conferito poteri per aggredire l’arruolamento criminale dei minorenni. Insomma sul contrasto alla criminalità organizzata in pochi mesi di Governo possiamo dire quello che abbiamo fatto e non quello che faremo e questo, in politica, fa la differenza!” ha dichiarato il Sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro.

“Abbiamo ospitato un gigante della lotta alla criminalità organizzata. E’ un orgoglio poter dire che, anche grazie a persone come Gratteri e alla legislazione speciale antimafia che abbiamo sempre difeso, l’Italia non è più nota al mondo per esportare mafia, ma per esportare antimafia. Sono fiera di aver introdotto nelle scuole piemontesi il protocollo contro la criminalità e per la legalità che oggi, con Gratteri, ho presentato ai giovani biellesi. Come diceva l’intramontabile Paolo Borsellino “se la gioventù le negherà il consenso, anche l’onnipotente e misteriosa mafia svanita come un incubo” ha dichiarato l'assessore regionale, Elena Chiorino.

“Il gruppo di Fratelli d'Italia – Biella ha partecipato con entusiasmo alla giornata del procuratore Gratteri a Biella. Siamo stati onorati di conoscerlo e di ascoltare le sue parole fondate sul rispetto dell'interlocutore e sul rigore morale che lo contraddistingue. Una figura determinante nella lotta alla criminalità organizzata e un servitore dello Stato dalle indiscusse capacità umane e professionali. Un sentito ringraziamento ad Andrea Delmastro ed Elena Chiorino per aver organizzato un appuntamento che si è rivelato sentito per i tanti biellesi che hanno seguito il suo intervento in biblioteca” ha dichiarato il Segretario Provinciale di Fratelli d'Italia, Cristiano Franceschini.