Storia del lavoro nell’Italia contemporanea, si parla anche di Biella nella presentazione in Biblioteca

Il Centro di Documentazione “Adriano Massazza Gal” e la Biblioteca Civica presentano, venerdì 22 marzo, il volume di Stefano Gallo e Fabrizio Loreto “Storia del lavoro nell’Italia contemporanea”, uscito per le Edizioni Il Mulino nel 2023. Il libro sarà commentato e spiegato da uno dei due autori, Fabrizio Loreto, docente di Storia del Lavoro e di Storia Contemporanea all'Università di Torino, in dialogo con William Mazzaferro, storico e assegnista di ricerca presso l’Università di Torino.

L'appuntamento è alle 18 in piazza Curiel, con ingresso alla sala libero a tutti. L’evento ha il patrocinio del Comune di Biella. Nel volume ci sono diversi importanti riferimenti alla storia del lavoro nel Biellese. Spiega infatti Loreto: “Il primo è legato all’industrializzazione contemporanea all’Unità d’Italia, con la nascita del capitalismo industriale. Poi la Resistenza con il Contratto della Montagna, che già prevedeva la parità salariale tra uomo e donna. Tema che sarà sancito per via legale con una sentenza della magistratura nel corso degli anni Sessanta, con il caso scuola di un’operaia che fece causa alla propria azienda ottenendo quanto dovuto”.