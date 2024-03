Dal Nord Ovest - Cane salvato in autostrada dalla Polizia

La Polizia di Stato, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, si impegna attivamente nel soccorso e nel salvataggio lungo le principali strade del Paese.

In una recente operazione, gli agenti della Sezione Polizia Stradale di Novara hanno dimostrato prontezza di intervento e sensibilità verso il benessere degli animali.

Durante il turno serale, è stata segnalata la presenza di un cane in difficoltà nei pressi dello svincolo autostradale di Marcallo Mesero, lungo l'Autostrada A/4 in direzione Torino. Le pattuglie della Polizia Stradale sono intervenute rapidamente per garantire il salvataggio dell'animale e prevenire possibili incidenti stradali.

Grazie alla tempestività dell'intervento, l'animale è stato prontamente tratto in salvo, evitando al contempo che gli automobilisti in transito potessero essere coinvolti in collisioni o tamponamenti. Una volta sul posto, è intervenuto anche il personale del servizio veterinario dell'ASL, il quale, mediante il microchip, è riuscito a identificare il proprietario del cane. L'animale è stato affidato alle cure del servizio veterinario per le necessarie verifiche e successivamente riconsegnato al legittimo proprietario.

Tuttavia, il proprietario del cane è stato sanzionato amministrativamente per omessa custodia di animali, ricordando l'importanza della responsabilità nel garantire la sicurezza e il benessere degli animali domestici.