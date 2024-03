Violenza di genere, le insidie del Web tema dell'evento del Tavolo Panchine Rosse a Biella, FOTO e VIDEO

Tornano anche a Biella le iniziative organizzate dal Tavolo Panchine Rosse per sensibilizzare e tenere alta l’attenzione sulla violenza di genere, e quest'anno l'attenzione è concentrata sul web, una ragnatela, dove si trova di tutto, nel Dark Web regna l’orrore.

Ed ecco che il Comune il 19 marzo ha organizzato un convegno dedicato ai ragazzi a Città Studi e la presentazione di un libro nel pomeriggio alle 18,15 presso la sala convegni della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella. La presentazione dell'iniziativa è stata nella mattina di oggi lunedì 4 marzo in Comune a Biella, alla presenza dell'assessore Gabriella Bessone, della responsabile della Casa Rifugio di Biella Alessandra Musicò, Rita De Lima delle Democratiche Biellesi e Carla Fiorio del Tavolo delle Panchine Rosse.

Il convegno sarà dalle ore 10. Saranno invitati studenti della terza media e dei primi due anni degli Istituti Superiori, parteciperanno al convegno: Silvana D’agostino Prefetto di Biella, Claudio Corradino Sindaco di Biella, Gabriella Bessone Assessore Comune di Biella, Chiara Caucino Assessore Regione Piemonte, per i saluti istituzionali, mentre interverranno Maria Teresa Camelio Procuratore della Repubblica, Maria Pia Izzo Consulente Informatico, Eva Balzarotti Consulente Informatico, Sara Magnoli Autrice Libro Dark Web, Danila Di Domenico Avvocato Diritto di Famiglia.

La presentazione del libro ‘Dark Web’ sarà invece al pomeriggio e aperta a tutti i cittadini. Sarà presente l’autrice Sara Magnoli che racconterà le motivazioni della nascita del romanzo mettendo in evidenza risvolti e implicazioni. In sala saranno presenti anche le esperte Maria Pia Izzo ed Eva Balzarotti, disponibili a rispondere alle domande del pubblico.

L’Assessore del Comune di Biella, Gabriella Bessone, dichiara: “Ho conosciuto Maria Pia Izzo ed Eva Balzarotti ad un evento di raccolta fondi per la violenza di genere ed ho subito compreso l’importanza del lavoro che svolgono in questo ambito e di cui, come tavolo Panchine Rosse, non avevamo ancora parlato. La violenza di genere può essere compiuta in molti modi e sempre di più anche attraverso la rete ed in particolare il Dark Web dove si nasconde l’orrore più subdolo, filtrato da uno strumento oscuro che molte volte è la ragnatela in cui i nostri giovani, loro malgrado, rimangono imbrigliati e feriti e da cui è difficile uscirne e cercare aiuto. Questo fenomeno è molto più diffuso di quanto immaginiamo, non sempre emerge, ma sempre crea dolore. Parlarne ai giovani, metterli in guardia su questo pericolo, che hanno nelle loro mani, utilizzando fino a 6 circa ore al giorno il proprio cellulare (media utilizzo teenager), è nostro dovere. Quando ho parlato dell’evento dedicato ai giovani alle autorità locali e regionali, tutte hanno aderito all’iniziativa e sono molto contenta della loro presenza al convegno e soddisfatta di fare fronte comune contro la violenza di genere, in tutte le sue modalità. Ringrazio loro, le ospiti esperte che saranno presenti agli eventi e tutte le componenti il Tavolo Panchine Rosse per accogliere sempre le mie proposte e per il costante impegno che dimostrano”.