A Pray Gian Matteo Passuello, candidato Sindaco, presente la sua lista e il programma

Candidato Sindaco: Gian Matteo Passuello, 65 anni, Diplomato Geometra, Funzionario Vigile del Fuoco a.r. in pensione dal 2017. Attuale Sindaco di Pray. Vive a Pray in Frazione Solesio, è sposato e ha due figli.

"Cari concittadini di Pray,

scrivo questa lettera per presentarmi a chi ancora non mi conosce e spiegare perché ho deciso di ricandidarmi a Sindaco di Pray.

Sto uscendo da un anno molto difficile per la mia persona; sono stato colpito da un linfoma del sangue e dopo un lungo periodo di cure sono in via di ripresa e guarigione.

Nell’ultimo mandato da Sindaco mi sono dedicato a tempo pieno al Comune di Pray, escludendo il periodo di ospedalizzazione nel quale l’Amministrazione del Comune è stata affidata alla Vice Sindaca Marcella Fina, che ringrazio per lo straordinario lavoro svolto.

Nel corso del passato mandato non sono mancati momenti di estrema difficoltà che mi hanno costretto ad assumere provvedimenti straordinari, partendo dall’emergenza sanitaria COVID-19, che ci ha visto impegnati a sostenere le persone colpite dal virus tramite contatti diretti e videomessaggi alla popolazione, oltre a organizzare un centro di vaccinazione di massa in collaborazione con ASL VERCELLI. Ulteriore banco di prova è stato l’alluvione che ci ha colpito nell’ottobre 2020 con innumerevoli danni al territorio comunale.

Ci ricandidiamo con l’obbiettivo di dare continuità al percorso iniziato 10 anni fa, con una squadra rinnovata e volenterosa di lavorare per Pray.

In questo ultimo quinquennio di amministrazione abbiamo svolto lavori pubblici per oltre 3.5 milioni di euro, senza accrescere il debito a bilancio, ma utilizzando avanzo di amministrazione e finanziamenti pubblici.

Nel precedente mandato la nostra azione si è concretizzata con la messa in sicurezza dei danni causati dal dissesto idrogeologico, la sorveglianza delle vie principali d’accesso al comune e a tutte le frazioni mediante un moderno sistema di telecamere.

Inoltre si è provveduto alla sostituzioni di tutti i punti luce di illuminazione pubblica con l’installazione di plafoniere a LED, al fine di contenere le spese dell’illuminazione comunale.

Un notevole investimento è stato fatto con l’installazione di una serie di impianti fotovoltaici finalizzati a rendere autonomi gli edifici comunali dalla Rete Pubblica, al fine di contenere la spesa corrente del nostro bilancio.

Continueremo in un processo di riorganizzazione del territorio, auspicando nella collaborazione dei comuni limitrofi.

Ci impegniamo come sempre a essere presenti in Comune a disposizione dei cittadini, nell’interesse dell’amministrazione del nostro comune. Crediamo molto in quello che proponiamo e ci impegneremo al massimo per raggiungere gli obiettivi prefissati. Contiamo sulla vostra fiducia e il vostro sostegno".

La lista:

Massimo Bardizza: anni 57, diploma di scuola media, impiegato come Muratore. Vivo alla Viera (Coggiola).

Gian Claudio Bolla: anni 61, operaio tessile attualmente in pensione. Vivo a Pray Frazione Flecchia. Ho due figlie.

Gian Paolo Cortese: anni 69, tecnico metalmeccanico attualmente pensionato. Vivo a Pray Frazione Solesio.

Patrizia De Fabiani: anni 69, Dirigente Scolastico a.r. attualmente in pensione. Vivo a Borgosesia (VC).

Giovanni Fava: anni 59, Carabiniere a.r. oggi in pensione. Vivo a Pray Frazione Flecchia. Sono sposato e ho una figlia.

Alessio Carmine Marino: anni 55, sono operaio tessile, Vivo a Pray. Sono sposato e ho due figli.

Gaia Passuello: anni 20, sono studente al secondo anno di Infermieristica. Vivo a Pray Frazione Solesio

Massimo Platini: anni 69, Laurea in medicina veterinaria già dipendente ASL, oggi in pensione. Vivo a Pray Centro sono sposato e ho due figli.

Paolo Pozza: anni 49, dipendente della Regione Piemonte tecnico forestale. Vivo a Pray Centro.

Il programma:

Gestione dei beni comuni.

-Confermare le convenzioni esistenti con i comuni vicini, mantenendo un’attenzione particolare ai progetti tra comuni limitrofi.

-Nuova organizzazione del Sito Internet del Comune per un utilizzo semplificato e alla portata di tutti quanti, con costanti aggiornamenti e notizie.

-Incrementare la figura del portavoce/referente delle frazioni per comprendere le problematiche e le necessità dei cittadini.

-Organizzare incontri semestrali con la popolazione per favorire la comunicazione, la trasparenza e le attività svolte dall’amministrazione.

Sostegno dell’occupazione e della residenzialità.

-Favorire l’insediamento di nuove attività commerciali nel Comune.

-Favorire la vendita dei lotti presenti nell’area industriale.

-Aprire un percorso di open day e giornate di incontro formativo in collaborazione con l’Istituto Comprensivo e le industrie del territorio, per far conoscere ai nostri ragazzi le professioni presenti nella Valle.

-Semplificazione del digitale per i cittadini: tramite tecnici specializzati dell’Unione Montana del Biellese Orientale si agevola l’apprendimento e l’accesso ai servizi online.

Turismo e valorizzazione del territorio.

-Sistemazione sentieri e mulattiere con recupero dei terreni per installare aree picnic, incentivando le attività di Bed&Breakfast.

-Riqualificazione delle aree deteriorate del Comune, con applicazione di murales e disegni da parte dei ragazzi dell’Istituto Comprensivo.

-Miglioramento dell’arredo urbano, aderendo a progetti come Comuni Fioriti per abbellire il Comune.

-Installazione di colonnine di ricarica e manutenzione per le E-Bike.

Famiglia e servizi sociali e assistenziali.

-Realizzazione Centro Residenziale Anziani Autosufficienti, utilizzando il finanziamento economico Achille Burocco e della Regione Piemonte: una struttura con finalità di sostegno e di socialità, per ricordare che l’anziano non è dimenticato, ma supportato.

-Assicurare i servizi socio-assistenziali quali pre-post scolastico, mensa scolastica, centro estivo, scuolabus e trasporto degli anziani, tenendo conte delle fasce di reddito determinate dal livello di ISEE, garantendo il sostegno alle famiglie, agli anziani e alle persone disabili.

-Ripristinare gli aiuti alle famiglie con bimbi iscritti all’asilo nido “Il Nido del Sole”.

-Garantire il mantenimento del servizio dell’azienda sanitaria locale ASL di Coggiola.

-Sostenere le attività delle associazioni del paese, garantendo il patrocinio per le loro iniziative pubbliche, mettendo a disposizione, a condizioni agevolate come da regolamento, le strutture comunali.

Sport, cultura e tempo libero.

-Manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo sportivo e del tappeto erboso con installazione di tecnologie a risparmio energetico.

-Svolgimento di corsi tramite associazioni sportive per avvicinare i nostri ragazzi allo sport e a una vita più salutare.

-Realizzazione campo da Padel e da Beach Volley per sfruttare le aree che a oggi sono non usufruite.

-Integrazione attrezzatura fitness outdoor nell’Area Verde.

-Rinnovare la gestione della piscina estiva comunale e del campo di Mountain bike “Pump Track”.

-Programmazione annuale di eventi culturali e sportivi quali spettacoli teatrali presso il Salone Polivalente, giornate dello sport e culinarie in collaborazione con le associazioni del territorio.

Scuola e giovani

-Creare un centro di aggregazione per i giovani: luogo in cui poter passare momenti insieme, avere la possibilità di essere ascoltati sulle problematiche da parte dell’amministrazione. Verranno installati tavoli da ping-pong, calcio balilla e macchinette con bevande e snack; tutto ciò fatto con la sicurezza e la sorveglianza dei ragazzi.

-Rafforzare la collaborazione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo promuovendo, con le famiglie, la scuola e le associazioni, delle iniziative per consolidare e fortificare la solidarietà, l’empatia, il rispetto per la natura, le Istituzioni e i beni comuni.

Ambiente e territorio.

-Impegno a realizzare una comunità energetica, incentivando le scelte di energie rinnovabili.

-Ottimizzare il servizio di raccolta differenziata, supportando ii cittadini con una costante informazione e formazione capillare sul corretto smaltimento dei rifiuti urbani.

Sicurezza, lavori pubblici, manutenzione e cura dei beni comunali.

-Garantire la costante la manutenzione del fondo stradale sulle strade comunali migliorando le condizioni di viabilità.

-Assicurare la gestione e la corretta manutenzione degli impianti DAE (Defibrillatore Automatico Esterno).

-Realizzazione servizi igienici presso i cimiteri comunali.

-Costruzione di nuovi colombari per il cimitero di Flecchia.

-Realizzazione di nuove aree per lo spargimento delle ceneri dei defunti.

-Manutenzione, ristrutturazione e pulizia del mercato coperto di Pray con aggiunta di affreschi per colorare l’ambiente.

-Manutenzione e ristrutturazione del Salone Polivalente, in particolare per quanto riguarda luci, suoni e servizi igienici.

-Ricercare adeguate risorse per la realizzazione di una cucina attrezzata a disposizione del Salone Polivalente.

-Sistemazione strada di collegamento tra Pianceri Alto (Guarnero) e Crevacuore al fine di rendere transitabile al traffico veicolare leggero, per garantire un accesso alternativo e maggiore sicurezza alla Frazione.