Verzella Pd: "Un Ministro a Biella è come il Giro d'Italia"

Il Ministro della Giustizia Nordio arriva a Biella e da giorni fervono in carcere le attività di riordino e pulizia degli ambienti. Chi frequenta la struttura dall'esterno, per esempio gli insegnanti, ne è compiaciuto, in quanto le condizioni normali, particolarmente in alcune aree a uso promiscuo, non erano del tutto accettabili.

È la conferma che, come per il Giro d'Italia, ci vuole un evento importante per far aprire gli occhi agli amministratori per dare ciò a cui i cittadini, i lavoratori del carcere e anche i detenuti avrebbero diritto. Non possiamo però sperare sempre nella visita di un Ministro: finirà anche la campagna elettorale.

È importante invece che ogni giorno, e non una settimana all'anno, i detenuti e gli operatori interni ed esterni possano vivere un carcere adeguato agli standard di un grande Paese europeo. E dove una popolazione ristretta possa essere trattata secondo i crismi dell'Art. 27 della Costituzione.

L'Istruzione nazionale, la Formazione professionale regionale, le attività di volontariato unitamente al lavoro possono fare molto, se messe in condizione di poterlo fare. Già la fabbrica finanziata dal Ministero della Giustizia, ma nata da un’esperienza sperimentale che univa Istruzione, direzione carceraria e, del tutto pro bono, il Gruppo Zegna, ne è grandissima testimonianza. Manca l'impegno dell'Asl nel combattere con maggior personale le drammatiche situazioni di disagio psichico che affliggono la popolazione carceraria. Quale evento dobbiamo attendere per ottenerlo?

Emanuela Verzella, Candidata PD al Consiglio regionale per Biella