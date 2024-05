“Valdilana Insieme”, conferme e novità nella squadra del Sindaco Carli - FOTO e VIDEO

Conferme e novità tra le candidature di “Valdilana Insieme”, la squadra con cui il Sindaco Mario Carli si ricandida a primo cittadino alle elezioni amministrative dell’8 e 9 giugno.

Prima conferma Pradeep Ferla, 37 anni, attuale Assessore a Sport, Manifestazioni e Polizia Locale, di professione assicuratore: “Credo fortemente nei valori che animano questa lista, ma soprattutto credo in Valdilana e nel suo territorio. L’esperienza maturata nella scorsa legislatura mi è di stimolo per rimettermi in gioco e collaborare in maniera concreta e sinergica con il gruppo di cui faccio parte. Certamente sono pronto a impegnarmi nel continuare i percorsi intrapresi, con serietà, concretezza e spirito di condivisione, dando il mio contributo nel promuovere nuove progettualità e migliorare quando ad ora sviluppato”.

Nel segno della continuità anche il Consigliere Comunale Giacomo Lasciandare, 53 anni, impiegato amministrativo: “Fin dall'inizio del progetto ho creduto nella costruzione di Valdillana. Mi sono candidato la scorsa tornata elettorale sia per l'entusiasmo che per preservare lo spirito rivoluzionario di fondersi spingendo la comunità oltre i campanili. Ora ho dato la mia disponibilità sia a lasciare il mio posto ad altri sia a continuare per il bene di Valdilana. Il nostro comune per funzionare a pieno regime ha bisogno di un sindaco e di un gruppo come il nostro. Trasmettiamo ai nostri concittadini che votando noi possono ancora avere di più rispetto ai nostri competitors. Insieme si va più lontano”.

Tra le tante novità di “Valdilana Insieme” c’è Maddalena Michela Cusatis, 46 anni, insegnante di scuola primaria: “ Sono animata dai forti valori in cui credo: la lealtà, la giustizia, la pace, la libertà, l'accoglienza diffusa, il cammino di sostegno e inclusione delle persone più fragili e dei piccoli. Voglio contribuire a rendere la mia comunità sempre più viva, facendomi promotrice, con il gruppo, di percorsi sociali che portino alla condivisione delle risorse personali, favorendo il bene comune. Sono convinta che insieme si possano creare le condizioni affinché la nostra comunità guardi al futuro positivamente, imparando a dialogare e mettersi in discussione se e quando necessario. Mi candido perché credo in questi valori e nel territorio in cui da oltre vent’anni abito e che considero “casa””.

Altra new entry al femminile Manuela Mattei, 46 anni, insegnante, e membro di associazioni come “Il Groviglio” di Biella, impegnata per i diritti umani, e come “Aidee” di Roma, rivolta ai ragazzi con difficoltà scolastiche: “Cosa mi ha fatto innamorare di Valdilana tanto da decidere di viverci? Gli spazi naturali tanto diversi tra loro, dalle valli alle vette, la storia locale e l'amore che le persone trasmettono per la natura e le tradizioni che li circondano. Da quando abito qua non mi muovo spesso, quello che mi fa stare bene è a portata di mano. Vorrei ascoltare i miei concittadini per aumentare il benessere della mia comunità, approfondire i problemi e trovare soluzioni in modo partecipativo. Insieme a tutto il gruppo di candidati ed elettori, intendo valorizzare sempre più questo territorio rendendolo attrattivo per chi ci vive e per chi vi trascorre brevi periodi”.

Si candida per la prima volta con Mario Carli, Sergio Garbaccio Bogin, 70 anni, pensionato ed ex insegnante: “Ho accettato la proposta di affrontare l’avventura di un possibile nuovo impegno amministrativo con questo gruppo, a cui mi porta la mia storia e di cui condivido gli intenti, fiducioso di poter ancora dare un contributo positivo per il miglioramento del livello di vita della nostra comunità”.

Nel video che segue la presentazione di "Valdilana Insieme" da parte di Mario Carli