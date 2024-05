Elezioni, la corsa di Mario De Nile: “Nelle frazioni per parlare con la gente”

Mario De Nile, candidato alle prossime elezioni amministrative nel Comune di Biella per la lista di Fratelli d'Italia, che sostiene la candidatura di Marzio Olivero a sindaco della città, incontrerà i cittadini delle frazioni in un modo del tutto inconsueto.



Con la passione per lo sport e la corsa che lo contraddistinguono da tempo, De Nile inizierà martedì 21 maggio un tour a piedi di circa 100 km per parlare con i residenti di tutte le realtà che non vivono in centro città. Per scoprire le esigenze della popolazione, per ascoltare e confrontarsi su un progetto condiviso che mette al centro della prossima azione amministrativa l'intera comunità del capoluogo.



Il percorso prevede l'arrivo al Vandorno e Barazzetto, Colma e Pavignano, Cossila San Grato e Cossila San Giovanni, fino a raggiungere Oropa e la croce del Mucrone, uno dei luoghi simbolo del territorio.

Un esempio dinamico di politica sostenibile e attenta alle dinamiche locali.



“Verrò io da voi per dimostrare che l'ascolto attivo e la presenza costante sono fondamentali per comprendere le necessità e le speranze delle frazioni, spesso considerate periferie, ma che in realtà sono il cuore pulsante della vita cittadina” dichiara De Nile, organizzatore di numerosi eventi sportivi e culturali sia a Biella che a Gaglianico, dove ricopre la carica di assessore. Tra le sue creazioni c'è il gruppo sportivo denominato Taparun, che unisce l'attività sportiva e la solidarietà.