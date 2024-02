Biella e i motori, un'attrazione irresistibile: il successo del Rally Montecarlo Historique

Biella ha un’attrazione fatale per il mondo dei motori. La folla, assiepata in viale Matteotti ad attendere il passaggio delle macchine d’epoca per la XXVI edizione del Rally Montecarlo Historique, ha dato la cifra di una passione che è presente nel Dna di ogni singolo biellese da tempo immemorabile.

Le occasioni non sono mai mancate nel corso degli anni: dalle centinaia di persone accalcate alla Romanina per le prove speciali del Lana, a Piazza Martiri incuriosita per i camion Perlini che avrebbero corso di lì a poco la Parigi Dakar, fino alle esposizioni statiche di macchine e motori che hanno realizzato la storia delle scuderie corse, di prove contro il tempo che hanno stupito generazioni di biellesi.

“Vit vit vit” urlavano alcuni tifosi dietro il gonfiabile montato davanti all’ACI, mentre veniva distribuito ai partecipanti della corsa un cadeau di prodotti biellesi ai partecipanti. Velocità e via, sulle accelerazioni dei motori e sul rombo degli stessi che infiammavano i tifosi più attempati e incuriosivano quelli giovani nel rettilineo che conduceva alla Fons Vitae. Una miscellanea di tifo mista a interesse e passione: questo quello che abbiamo visto.

Un’attenzione genuina frutto di un amore vero. È sembrato di tornare indietro nel tempo al 1934/35 quando, nello stesso percorso, si svolse un vero e proprio gran premio, in cui i corridori rispondevano al nome di Nuvolari e Trossi e in cui le curve dell’ospedale facevano sembrare la città laniera simile al centro monegasco. Se in una capsula del futuro dovessimo inserire tre parole per definire ai posteri il nostro territorio, la scelta non potrebbe che cadere su lana e creatività, ma assolutamente non scordatevi di citare i motori. Fareste un torto alla principale passione dei biellesi.