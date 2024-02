Biella, “Campioni sotto le stelle”: un vero successo la serata dedicata ai big del Rallye Monte-Carlo, FOTO e VIDEO

A condurre la serata il relatore Alessandro Alciato che ha dialogato con campioni pronti a rispondere alle numerose domande del pubblico: dai timori alle emozioni provate durante le loro imprese. In apertura è stato dato ampio spazio al Presidente ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani, che attraverso le sue parole ha espresso la sua passione per lo sport.

“Grazie all’efficacia degli aneddoti la serata si è animata senza sosta – dichiara il Presidente ACI Biella, Andrea Gibello – I retroscena hanno incuriosito e interessato molto gli ascoltatori. Biella rappresenta un luogo speciale per gli sport motoristici, condizione che non è semplice da ricreare in Italia: la difficoltà di far emergere piloti italiani risiede nell’economia e nell’interesse delle aziende… un tempo anche i trofei minori erano maggiormente seguiti. Il Biellese rappresenta una splendida eccezione”.

Di seguito la diretta (inizia al minuto 22):