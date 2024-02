Rallye Monte-Carlo Historique, il centro di Biella invaso dagli spettatori, FOTO e VIDEO

Sono in centinaia gli spettatori che ieri sera, giovedì 1° febbraio, si sono riversati attorno al percorso dedicato ai 140 equipaggi in trasferta da Milano. Il richiamo del passato ha diffuso tra la folla un’emozione tangibile, che si conferma nell’antico “tessuto” biellese incrociato grazie alla ricca storia motoristica: “Stiamo parlando proprio dove un tempo (’34 e ’35), si trovava la partenza del Gran premio di F1– dichiara Andrea Gibello, Presidente ACI Biella e organizzatore – Lungo le vie che percorriamo ogni giorno ha gareggiato il leggendario Tazio Nuvolari! Poter stare qui è una grande emozione e il pubblico esalta l’atmosfera di festa; una celebrazione del territorio in cui sono nati alcuni fra i piloti più rinomati al mondo, dove è stata progettata la Vespa e dove speriamo di portare eventi di rilievo”.

