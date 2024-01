Il Rallye Monte - Carlo Historique farà tappa a Biella

La Città di Biella ospiterà il passaggio del rinomato "Rally Montecarlo Historique" nella serata del 1° febbraio 2024. E a corredo di questo evento, nella serata del 31 gennaio, l’Automobile Club Biella organizza la serata "Campioni Sotto le Stelle" durante la quale si ripercorrerà la storia di questa prestigiosa e storica gara automobilistica. Ospiti saranno Massimo “Miki” Biasion, Piero Liatti, François Delecour, Fabrizia Pons, Federico Ormezzano e Rudy Dalpozzo.

Il giorno successivo, 1° febbraio 2024 tra Viale Matteotti, Piazza Vittorio Veneto e i Giardini Zumaglini saranno esposte le auto che hanno fatto la storia del Montecarlo.

Alle 19 ci sarà la Premiazione Challenge AC Biella (Reg. Turistica 2023), alle 20,30 l' inizio transito concorrenti XXVI Rallye Monte-Carlo Historique.

140 equipaggi provenienti da tutto il mondo a bordo delle vetture che hanno fatto la storia dei Rally, transiteranno per il controllo di passaggio fra Via Repubblica - Viale Matteotti (AC Biella) - Giardini Zumaglini - Via Lamarmora - Piazza Vittorio Veneto dove verranno allestiti Hospitality, Pedana WRC e Maxi Schermo.