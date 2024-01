Rallye Monte-Carlo Historique: il Presidente ACI Italia in collegamento con Biella.

Si terrà domani, in occasione della serata “Campioni sotto le stelle” a Città Studi, l’incontro virtuale fra i vertici di ACI Biella, Andrea Gibello e ACI Italia, Angelo Sticchi Damiani che sarà in collegamento in diretta da Milano. Durante la serata il Presidente italiano parlerà del Gran Premio di Formula1 di Monza e Imola (organizzati da ACI Italia) e WRC (Campionato del mondo di Rally, che si svolge in Sardegna). Durante l’intervista si tratteranno inoltre le tematiche inerenti il Rallye Monte-Carlo Historique e lo sviluppo dei lavori sull’autodromo di Monza, che verrà rimesso a nuovo.

All’auditorium saranno inoltre presenti i protagonisti sportivi che daranno “spettacolo” ai 400 posti andati a ruba nelle settimane scorse: Massimo “Miki” Biasion, Piero Liatti, François Delecour, Fabrizia Pons, Federico Ormezzano e Rudy Dalpozzo.

“Giovedì 1° febbraio – conferma il Presidente di Biella, Andrea Gibello – Sticchi partirà da Milano e anche lui ci farà visita con il suo equipaggio. Il Rallye Monte-Carlo rappresenta la corsa storica più celebre al mondo e saremo felici di poterla ospitare e renderci promotori delle iniziative automobilistiche non solo del Biellese, ma di ACI Italia e nel mondo”.

La serata verrà trasmessa in diretta su newsbiella.it e sarà possibile seguire gli interventi in programma.

Giovedì il centro ospiterà il passaggio di circa 140 auto dalle 19.30 circa, mentre dalle 18.00 aprirà il village dove sarà presente il palco (la pedana WRC), un maxi schermo con i video dedicati alla manifestazione e uno speaker che intervisterà i partecipanti. A partire dalle ore 18.00 ci sarà la Premiazione Challenge AC Biella (Reg. Turistica 2023) e alle 20.30 l'inizio transito dei concorrenti XXVI Rallye Monte-Carlo Historique.