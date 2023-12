10 anni di newsbiella.it: l'anniversario tra aneddoti, storia e prospettive future, FOTO e VIDEO

Sabato 16 dicembre abbiamo festeggiato i 10 anni di newsbiella.it al circolo Albatros di Ponderano, una location apprezzata da tutti.

Sono state due ore passate in compagnia di amici, amministratori, clienti e partner, tra aneddoti, storia e prospettive future.

A condurre il momento "celebrativo" sono state Alessia Zuppichiatti e Paola Mercandino, affiancate dall'editore Mauro Benedetti, per l'occasione intervistato a ruota libera.

Durante la serata è stata presentata tutta la nostra squadra ringraziando anche chi ha percorso un tratto di strada con noi per poi scegliere altre vie e chi non c'è più.

Per il momento ringraziamo a tutti quelli che hanno partecipato a questo momento così importante per noi, e non ci resta che dirvi di continuare a seguirci perchè abbiamo in mente ancora tante novità.