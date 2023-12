Atap modifica le linee nei giorni 8 e 9 dicembre 2023: le variazioni.

In occasione dell’Immacolata Concezione, i servizi di linea (come già evidenziato dal Calendario Scolastico) subiranno delle modifiche e verranno effettuati con le seguenti modalità:

Venerdì 8 dicembre saranno in vigore i servizi dei Giorni Festivi, mentre per sabato 9 dicembre, su tutte le Linee Extraurbane e Urbane di Vercelli e Biella, non verranno effettuate le corse scolastiche (contrassegnate con l’apposita dicitura SCOL), le corse non scolastiche, invece, (con la dicitura Nsco) verranno effettuate come di consueto.

Per ulteriori informazioni: www.atapspa.it oppure al centralino 015.848.8411.