Fondazione Angelino, al Mercatino Solidale di Natale un regalo all'insegna della solidarietà (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Ha destato curiosità il Mercatino di Natale allestito dalla Fondazione Clelio Angelino nello spazio di via Pietro Losana 4, a Biella. Un'occasione per fare del bene donando un pensiero a chi ne ha davvero bisogno. Ricordiamo che le porte resteranno aperte anche oggi pomeriggio, dalle 15 alle 18. Non c’è niente di meglio che inaugurare le feste con un po’ di shopping natalizio solidale!