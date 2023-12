Foto d’archivio: Biella, la stazione ferroviaria di Via Lamarmora

In questa immagine vediamo la stazione ferroviaria di Biella, fotografata da Vittorio Besso ante 1881; all’epoca in cui venne scattata la fotografia, la stazione si trovava in via Lamarmora, dove oggi sorge un complesso immobiliare polifunzionale.

Il primo tronco di ferrovia costruito in Italia fu il tratto Napoli-Portici, inaugurato nel 1839. Diciassette anni dopo, l’8 settembre 1856, venne inaugurato il collegamento da Biella a Santhià, gestito dalla società Strade Ferrate di Biella. Nel corso degli anni si succedettero diverse società alla gestione delle ferrovie biellesi, fino al 1951 quando l’esercizio e le infrastrutture passarono a Ferrovie dello Stato.

Nel 1956 cominciarono i lavori per la costruzione di una variante tra Candelo e Biella per avere nella nuova stazione, collocata nella sua attuale sede, un punto di gestione comune per le due linee ferroviarie.

La sede di Piazza San Paolo fu inaugurata il 23 febbraio 1958 e la vecchia stazione fu dismessa e smantellata.