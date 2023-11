Gaglianico, Bowling Center Two compie 28 anni: un compleanno “eXplosivo” con ospiti speciali.

Da 28 anni il Bowling Center Two di Gaglianico è un punto di riferimento per il divertimento nel biellese. Che sia un gruppo di amici o una famiglia, il centro offre una serata di divertimento per tutti, dai più grandi ai più piccoli. Bowling, carambola, calciobalilla, ping pong e moltissimi videogiochi permettono di passare una piacevole serata in compagnia.

Il Dr.why del venerdì sera, rappresenta un evento imperdibile: un quiz live per una sfida tavolo contro tavolo, rispondendo con una pulsantiera o dal proprio smartphone. Fra le novità il Discobowling del venerdì e del sabato, dove la musica e i giochi di luci da discoteca, sulle 14 piste, rendono la sfida di bowling più divertente che mai. Sui 2 maxischermi da 6 e 4 metri verranno proiettate le partite di Juve, Milan e Inter in altissima definizione.

A Gaglianico un luogo che offre un ambiente sano e sicuro, diventato il centro per i compleanni dei più piccoli dove possono divertirsi con i loro coetanei e grazie ai giochi a ticket, vincere anche un premio.

Il bowling non è solo divertimento, ma anche Sport agonistico e Bowling Center Two rappresenta una delle squadre più forti d’Italia: migliore in Piemonte e protagonista a livello nazionale. A supporto della formazione sportiva l’Associazione che, con 174 iscritti, propone diversi corsi e allenamenti tutte le settimane. In campo anche la nuova squadra femminile, mentre il mercoledì sera saranno presenti atleti con facoltà uditive ridotte o assenti.

L' 8 Dicembre sarà il compleanno del centro Bowling e per una sera verrà allestito come una sala concerti per l'esibizione di uno dei gruppi più conosciuti nel Biellese, gli Explosion Band: la top show band italiana con una media di 170 concerti a stagione: il primo Energy Disco Show italiano! Uno spettacolo senza pause in cui le migliori Hit dance (e non solo), che ci hanno fatto scatenare dagli anni 70 fino ad oggi, sono impreziosite da acrobatiche coreografie, repentini cambi d'abito, una scintillante scenografia e soprattutto tanto divertimento per un compleanno "eXplosivo".