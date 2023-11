Corecom Piemonte per il 25 novembre, Alessia Caserio: “Combattere la violenza è un dovere di tutti”.

“Combattere la violenza sulle donne è un dovere civile ed etico a cui le istituzioni devono rispondere. La violenza di genere resta ancora un fenomeno per lo più sommerso e la sensibilizzazione sul tema è necessaria per garantire il suo riconoscimento tempestivo. Per questo è importante tenere alta l'attenzione e continuare a fare informazione, anche nelle scuole. Negli ultimi anni sono stati fatti importanti progressi volti a ridurre gli episodi di violenza, ma molto rimane ancora da fare” – dichiara l’avv. Alessia Caserio, vicepresidente del Corecom Piemonte, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Su questo fenomeno così come, più in generale, sulla discriminazione di genere, non possiamo abbassare la guardia, anzi dobbiamo incrementare la nostra azione di denuncia e sensibilizzazione, - continua la vicepresidente- invitando sia le vittime che la cittadinanza ad intervenire attivamente, segnalando casi di sospetta violenza alle Forze dell’Ordine, alla Magistratura, ai tanti sportelli di ascolto delle Istituzioni e delle molte associazioni presenti sul territorio”

“A tal proposito il Corecom Piemonte - sottolinea l’avv. Caserio – è attivo da anni nella promozione dell’educazione e della formazione alla cittadinanza di genere, che rappresenta un importante strumento di prevenzione e di contrasto rivolto soprattutto alle nuove generazioni”.

Come Comitato regionale per le comunicazioni è stata predisposta un’apposita casella di posta elettronica dedicata all’accoglimento di qualunque segnalazione di comportamenti anti-discriminatori da parte di enti pubblici e privati: nodiscriminazione.corecom@cr.piemonte.it