Adunata Alpini 2025 a Biella, la macchina organizzativa si è messa in moto

A distanza di 5 anni Alpini e sindaci si sono di nuovo trovati nella sala consigliare della Provincia di Biella per parlare di Adunata nazionale. Ma se nel 2018 gli Alpini avevano avanzato la proposta di portare l'evento a Biella, ieri giovedì 16 novembre, la macchina organizzativa si è messa in moto per organizzarlo.

"E' stata una grande emozione - commenta il presidente della sezione di Biella Marco Fulcheri - . Come nel 2018 eravamo in tanti, e questa volta ancora più entusiasti perchè sappiamo che ormai è realtà, non più un sogno. Ringraziamo il presidente Ramella Pralungo di averci accolto, e ora dobbiamo metterci a lavorare. Assieme ai presenti sindaci del Biellese ma non solo, perchè assieme a noi ci sono anche 6 gruppi di Vercelli e Carpignano di Novara e abbiamo invitato anche loro ieri, si è deciso che ogni capo gruppo di ciascun comune ora contatterà le varie realtà del suo territorio e organizzerà degli incontri per capire quanto ciascun Comune può offrire. Dai posti letto, agli eventi, magari anche prima del 2025, in vista dell'adunata vera e propria. Dobbiamo fare una mappatura. Con calma, “Tucc Un”, tutti assieme come dice il nostro motto ".