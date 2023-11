Sordevolo, al via l'edizione 2023 del Mercatino degli Angeli (foto di Mattia Baù per newsbiella.it)

Torna uno dei più apprezzati appuntamenti delle festività natalizie: da questa mattina, infatti, hanno aperto le porte del Mercatino degli Angeli di Sordevolo, in programma fino al prossimo 10 dicembre. Presenti molti visitatori, nonostante il meteo non proprio favorevole. Giunto alla 21° edizione, lo storico evento annuncerà l'arrivo del Natale con una serie di eventi e iniziative da non perdere.

Sul posto, per il 2023, ben 200 espositori che, con prodotti che spaziano dall’artigianato all’agroalimentare, si alternano all’interno delle 80 postazioni espositive, provenienti principalmente da Piemonte e Lombardia. Un’altra grande novità è la pista di pattinaggio su ghiaccio. All’interno del Mercatino sono anche a disposizione diversi punti di ristoro e, per quest'anno, sarà possibile partecipare al gioco “Alla ricerca di Babbo Natale”, una caccia al tesoro interamente dedicata ai più piccoli.