Nassiriya, Pichetto: “Onoriamo sacrificio, dove ci sono italiani c'è speranza di pace”

“Ricordiamo e onoriamo oggi il sacrificio degli eroi di Nassiriya, le cui vite venti anni fa sono state portate via dalla follia del terrorismo. Guardando indietro a quel momento di profonda drammaticità per tutto il Paese, si rinnova il ringraziamento per le donne e gli uomini che nelle missioni internazionali più difficili portano alti i valori della nostra Nazione: ovunque ci sono loro, con dedizione, coraggio e umanità, c’è una speranza di Pace”. Lo dichiara Gilberto Pichetto, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, nel giorno in cui ricorrono i venti anni dall'attentato di Nassiriya.