Biella capitale dello sport nazionale? Forse sì, ma continuiamo a investire su eventi di questo genere

Ogni evento dedicato allo sport, soprattutto quelli a caratura nazionale hanno un ottimo rate di investimento che li porta a essere volani non solo legati a una promozione turistica e sportiva ma anche di natura economica. Ogni euro investito porta in dote 7,5 euro di ritorno. Investire, quindi, in questi eventi ha un doppio valore portando in dote opportunità, conoscenza, marketing e profitti.

L’Assessorato allo Sport del Comune di Biella ha saputo, facendo anche relazioni, creare i presupposti per far diventare il capoluogo laniero un punto di approdo importante. Se durante la presenza dei campioni pedatori con la kermesse sotto le stesse si parlava di calciomercato, il backstage era il Battistero, se durante i passaggi che contraddistinguono le gesta dei ciclisti la telecamera inquadra la Valle Oropa quella è una cartolina turistica che non ha prezzo.

Una struttura funzionale e scenografica come il Forum sold out per il Volley è un altro e ottimo biglietto da visita. Tifosi di Perugia e di Civitanova, oggi in città, vogliono dire persone che visitano e spendono magari negli spacci sulla Trossi, e che si portano a casa prodotti e manufatti biellesi. Biella deve continuare a investire su eventi di questo genere per mettere in evidenza la qualità delle nostre strutture e la bellezza di un territorio unico nel suo genere con la speranza che questo basti a generare un po’ di autostima tra gli autoctoni residenti.