Obesity Day, all’ASL di Biella si fa prevenzione per obesità e sarcopenia

Il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Biella aderisce all’Obesity Day, la giornata dedicata alla sensibilizzazione e prevenzione sul tema dell’obesità promossa dall’ADI, Associazione Italiana di Dietetica e Nutrizione Clinica.

Lo slogan dell’edizione 2023, la ventitreesima, è “Come stanno i tuoi muscoli? Impara a difenderli!”: il tema infatti si focalizza in particolare sulla prevenzione, diagnosi precoce e trattamento dell’obesità sarcopenica. In occasione dell’Obesity Day, gli specialisti del Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia e della Medicina dello Sport ASL BI saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 9.00 alle 13.00 di martedì 10 ottobre presso l’atrio dell’Ospedale per uno screening gratuito per obesità e sarcopenia.

L’obesità sarcopenica viene definita come la coesistenza di eccesso di adiposità (obesità) e scarsa massa/forza/funzione muscolare (sarcopenia). Una problematica rilevante se si pensa che la componente sarcopenica è presente sino all’80% negli anziani con obesità. Per quanto riguarda la popolazione over 65, invece, sono il 41% degli italiani a essere in sovrappeso e il 14% a essere affetti da obesità: in questi casi la probabilità di sviluppare limitazioni funzionali e nella propria autonomia è due volte e mezzo superiore rispetto ai coetanei normopeso.

Ecco dunque l'importanza di giornate come questa, dedicate alla prevenzione e alla diagnosi precoce di queste condizioni. In occasione dell’Obesity Day, gli specialisti del Servizio Igiene Alimenti, Nutrizione e Dietologia e della Medicina dello Sport ASL BI saranno a disposizione dei cittadini dalle ore 9.00 alle 13.00 di martedì 10 ottobre presso l’atrio dell’Ospedale per uno screening gratuito per obesità e sarcopenia.