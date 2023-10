Cgil, da Biella in 200 verso Roma

Saranno oltre duecento i biellesi che, sabato 7 ottobre, parteciperanno a Roma alla manifestazione nazionale sulla Costituzione e l’ambiente, denominata: “La Via Maestra”. Una buona parte della delegazione raggiungerà la capitale in autobus, mentre un’altra parte del gruppo viaggerà in treno.

Il rientro è previsto per domenica. Sono ancora disponibili alcuni posti, previa urgente comunicazione e adesione. Sulle motivazioni della manifestazione, cui hanno aderito oltre cento tra sigle, gruppi e organizzazioni in Italia, il segretario generale della Camera del Lavoro di Biella, Lorenzo Boffa spiega: “Serve una piena attuazione della carta costituzionale, attraverso il rispetto dei diritti previsti e sanciti, a partire da quello per un lavoro stabile e dignitoso che rispetti le persone e l’ambiente. I temi che ci stanno a cuore, sono chiari: lotta alla precarietà, tutela dei salari e sicurezza nei luoghi di lavoro. Aspetti che lo studioso Sergio Bagnasco ha mirabilmente illustrato l’altra sera. Il Governo invece agisce solo con misure tampone e provvisorie, per esempio in materia fiscale. Inoltre dalla legge di bilancio si capisce che la spesa sanitaria nello spazio di pochi anni passerà dal 6,4% del Pil al 6,1%. Non va bene. E lo diremo con forza”.

Nella foto lo studioso Sergio Bagnasco, venerdì scorso, ospite alla Camera del Lavoro.