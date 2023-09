Dragon's Karate, è già podio

Eccoli gli irriducibili, appena tornati dalle vacanze, un paio di allenamenti e il coraggio di salire comunque sul tappeto internazionale della Turin Cup, non manca.

Il Maestro Arpone Palma orgogliosissima dei suoi 2 allievi, li accompagna sul tappeto, Bellan Nicola è il primo a salire sul tappeto, straccia completamente il suo avversario con 8 punti a 1, perde nel secondo incontro subendo 2 punti, ma straccia ancora l'avversario per la corsa alla medaglia di bronzo con 9 punti a 1!

Nonostante il poco allenamento fa una bellissima gara!

Pleitavino Simone segue poco dopo, si porta subito in vantaggio e diventa subito un sussegursi di botta e risposta con l'avversario!

Putroppo per lui una svista arbitrale, a detta del suo Maestro, porta Simone in svantaggio e dunque a doversi fermare!

La partenza della palestra Dragon's Karate di Vigliano Biellese è ripresa a pieno ritmo, sia con gli allenamenti che con le gare!

L'invito è di raggiungerci in palestra per provare questo bellissimo sport, a Vigliano Biellese in via milano 408! per info chiamate 3475704045.

Nella foto da sinistra: Bellan Nicola, il Maestro Arpone Palma, Pleitavino Simone.