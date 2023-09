Divieto di parcheggio in piazza Curiel a Biella, ecco dove

L'impianto dell'ex funicolare che collega Biella piano con il Piazzo è interessato da interventi di manutenzione. Per questo motivo il Comune ha attivato un servizio navetta in sostituzione dell'ascensore, e in queste settimane ha ravvisato la necessità di regolamentare la sosta nell’area circostante in modo da favorire il transito degli autobus.

Attraverso un'ordinanza il Comune ha dunque istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dalle ore 00.00 alle ore 24.00 dal 29.08.2023 a fine necessità, nel tratto di piazza Curiel davanti alle transenne parapedoni prima dell’ingresso alla funicolare e nel tratto a zona a disco compreso tra l’intersezione con piazzale De Agostini e il civico 1G.