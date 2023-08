Carabinieri negli uffici postali di Vigliano e Cossato per un diverbio e per un faretto bruciato

Due interventi dei Carabinieri nella giornata di ieri sabato 19 agosto negli uffici postali della provincia, uno a Vigliano e uno a Cossato.

A Vigliano intorno alle 12 i militari hanno riportato alla ragione un 57enne e la responsabile dell'ufficio, in quanto era in atto una discussione perchè l'uomo ha smarrito la carta da oltre un mese, e non può prelevare perchè non ne ha ancora ottenuta una nuova.

A Cossato, in seguito alla segnalazione di un odore di abbruciamento nell'ufficio è stata fatta un'ispezione, i Carabinieri hanno confermato e si è appurato trattarsi di un faretto bruciato. Il fatto è stato segnalato alla direzione a Genova.