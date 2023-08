Festa dei Giovani, sfilata per Cavaglià e visita agli ospiti dell'Infermeria Cesare Vercellone FOTO

Giornate ricche di avvenimenti (e celebrazioni) a Cavaglià per la tradizionale Festa dei Giovani, giunta alla 505° edizione.

Alla serata musicale di ieri, 12 agosto, con tanto di attività ludiche e luna park in piazza, si è tenuta stamattina la sfilata per le vie del paese con la deposizione della corona in memoria dei Caduta. Oltre alla Santa Messa, è stata molto partecipata e sentita la visita agli ospiti dell'Infermeria Cesare Vercellone, sulle note della Filarmonica di Cavaglià. Presente anche il sindaco Mosè Brizi. Al termine della mattinata, un aperitivo offerto alla popolazione proprio per brindare al lieto evento.

Ma gli appuntamenti della giornata odierna non terminano certamente qui: a partire dalle 19.30, infatti, apriranno le porte dello stand enogastronomico con la cena piccante. In serata, invece, musica live con Ileana e Lorenzo e DJ Set con J-Fitz e Gabrielino. L'orario d'inizio è alle 22.