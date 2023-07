Il vescovo di Biella Farinella a Ivrea per la festa di San Savino

“È sempre una gioia immensa tornare a Ivrea per festeggiare San Savino. Buona festa e grazie a tutti!”. A scriverlo, sui propri canali social, il vescovo di Biella Roberto Farinella, presente nei giorni scorsi nella cittadina eporediese per la ricorrenza ben nota in tutto il Canavese.