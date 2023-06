“Causa rischio cedimento del manto stradale, prestare attenzione lungo la provinciale 315 in via per Buronzo all'altezza del ristorante Ferrero. Al momento il traffico è deviato, seguire l'apposita cartellonistica. Si raccomanda la massima prudenza!”. A scriverlo, poco fa, sul proprio sito web il comune di Castelletto Cervo.