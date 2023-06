La Provincia di Biella ancora a fianco del Tribunale per l’inserimento di una tirocinante negli uffici giudiziari

La Provincia di Biella ancora a fianco del Tribunale per l’inserimento di una tirocinante negli

La Provincia di Biella, nell'ottica di una collaborazione istituzionale tra gli Enti del territorio, volta alla valorizzazione di percorsi di avvicinamento dei giovani al mondo della pubblica amministrazione, ha accolto la richiesta del Tribunale di avviare un tirocinio di un’unità di personale da inserire negli uffici giudiziari di Biella, al fine di poter garantire un servizio adeguato ed ottimale all’intera utenza della provincia di Biella.

L’attività di selezione è stata effettuata dal Tribunale di Biella, in collaborazione con l’Agenzia Piemonte Lavoro, mediante la pubblicazione di un avviso sulla piattaforma IOLAVORO e l’esito della stessa è stato comunicato nei giorni scorsi. Come indicato nel progetto formativo, la tirocinante svolgerà l’attività lavorativa a tempo pieno, per sei mesi, presso il Tribunale di Biella dal 21/06/2023 al 20/12/2023.

La Provincia di Biella, come già fatto negli anni precedenti, ha nuovamente attivato questa iniziativa, nell’ambito delle azioni delle politiche giovanili, al fine di agevolare, attraverso l’avvio di percorsi di stage, l’arricchimento del bagaglio di conoscenze e l’acquisizione di competenze professionali da parte dei giovani, al fine di favorire il loro inserimento lavorativo.