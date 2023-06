Il Liceo del Cossatese: a Valdilana nasce il Liceo Tessile

Il nuovo Liceo Scientifico delle scienze applicate con orientamento Tessile, focalizzato sull'innovazione digitale, la ricerca e la sostenibilità, arricchirà l'offerta formativa dell'Istituto del Cossatese. Questo istituto, situato nella sede di Mosso (Valdilana), prenderà il via nell'anno scolastico 2024/2025.

La creazione di questa scuola nasce dalla necessità di affrontare un paradosso nel nostro territorio: le aziende locali, spesso in crescita e con una prospettiva internazionale, ricercano personale altamente qualificato, mentre i nostri giovani tendono a fuggire dal territorio, talvolta addirittura dall'Italia, alla ricerca di opportunità professionali che credono di non trovare in ambito locale. In risposta a questa sfida, nasce un liceo che mira a creare un dialogo tra un mondo aziendale, dove spiccano realtà riconosciute come eccellenze a livello internazionale, e il mondo della scuola, con un progetto di visione a lungo termine. L'obiettivo primario del Liceo Tessile è fornire agli studenti le informazioni necessarie per rendere il loro percorso di studi più efficace e orientato. Saranno esplorate le opportunità offerte dai gruppi tessili del territorio, le professionalità richieste nel futuro e gli ambiti di studio universitario e postdiploma che offrono una formazione adeguata. Saranno fondamentali le strette collaborazioni con l'università e altri percorsi post-diploma come Città Studi, ITS TAM e l'Accademia Unidee - Arte e Design per la sostenibilità. Queste partnership permetteranno di sviluppare l'attitudine alla ricerca necessaria per creare prodotti sempre più performanti e sostenibili.

L'iniziativa ha preso forma grazie alla collaborazione di importanti attori come Confindustria Moda, l'Unione Industriale Biellese e le principali aziende tessili. Inoltre, conta sul sostegno dell'Ufficio Scolastico di Biella e dell'Amministrazione Comunale di Valdilana. Molte delle attività proposte saranno realizzate in sinergia con aziende di primaria importanza come Lanificio Ermenegildo Zegna, Fratelli Piacenza, Lanificio Fratelli Cerruti, Successori Reda e Vitale Barberis Canonico, ma è aperto ad estendere la collaborazione a tutte le aziende che potranno contribuire a sviluppare le competenze previste dal piano di studi.

Il percorso di studi del Liceo Tessile si distinguerà per un approccio didattico dinamico in cui, oltre alle tradizionali lezioni, gli studenti avranno l'opportunità di partecipare a conferenze, svolgere stage presso aziende del settore tessile, effettuare visite didattiche a realtà produttive e condurre progetti di ricerca e approfondimento. Queste attività coinvolgeranno le diverse funzioni aziendali, abbracciando l'intero processo, dalla produzione alla vendita, passando per le risorse umane, la logistica, l'innovazione, la sostenibilità e la contabilità. Il Liceo Tessile integrerà queste esperienze all'interno del programma di studi del Liceo Scientifico delle Scienze Applicate, capitalizzando il tempo dedicato all'orientamento, ai percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento (PCTO) e all'educazione civica sulla sostenibilità. Inoltre, in collaborazione con l'ITS TAM (Tessile Abbigliamento e Moda), saranno organizzate delle settimane tematiche chiamate Learning Week, completamente incentrate sul mondo tessile. Durante queste settimane, gli studenti avranno l'opportunità di visitare importanti fiere di settore, immergendosi nella realtà professionale e ampliando la loro conoscenza dell'industria tessile. Le discipline più coinvolte saranno: Chimica-Scienze, per lo sviluppo delle conoscenze sulla sostenibilità, Informatica, per promuovere l'innovazione digitale, e Disegno e storia dell'arte, per la progettazione. Saranno coinvolte anche altre discipline con progetti che approfondiranno specifici aspetti della storia del tessile. Gli studenti creeranno un portfolio personale di attività, seguendo le proprie attitudini e curiosità. Indipendentemente dalla scelta che faranno per il loro futuro, potranno vantare una solida base di conoscenze sul mondo del lavoro che li aiuterà nell'orientamento, sia negli studi che nella vita.

Con il nuovo Liceo Tessile, il comprensorio di Valdilana si dota di un centro d'eccellenza per la formazione su innovazione, ricerca e sostenibilità nel settore tessile. Speriamo che questa iniziativa diventi un modello da seguire e che possa attrarre sempre più giovani interessati a sviluppare le proprie competenze in un ambito così promettente.