Credenze popolari: oggi è San Medardo, ecco cosa dice il proverbio

Un proverbio recita: se piove nel giorno di San Medardo (8 giugno) pioverà ancora per altri quaranta giorni.

E' uno dei tanti proverbi che ci dicevano i nostri nonni e che tanti conoscono. Per sapere se sarà proprio così...non ci resta che guardare che cosa accadrà oggi e nei prossimi giorni.

Giugno, comunque, per chi non lo sapesse è un po' un mese di proverbi....eccone altri: Si dice “Giugno ciliegie a pugno” e “Di maggio ciliegie per assaggio e di giugno a pugno”. Un altro proverbio suggerisce “A giugno levati il cuticugno ma non lo impegnare perché ti potrebbe ancora abbisognare”; quindi, togli il cappotto ma non darlo via perché potrebbe ancora tornare utile.