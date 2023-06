Alla De Amicis torna "La festa delle ciliegie"!

E come ormai da tradizione, in chiusura dell'anno scolastico, l'Associazione ha organizzato l'evento tanto atteso dai bambini della scuola "La festa delle ciliegie" , un pomeriggio di giochi e divertimento per tutti gli iscritti alla scuola e che vede coinvolti tantissimi genitori per la sua realizzazione. Quest'anno il tema sarà " L ARTE DI STAR BENE " ed è in calendario sabato 10 giugno nei pressi della scuola.