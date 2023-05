2 giugno a Biella, il programma della cerimonia in piazza Duomo

Venerdì 2 giugno 2023, alle ore 11.00, in Piazza Duomo, alla presenza delle massime autorità religiose, civili, militari, di tutte le rappresentanze delle Associazioni d'Arma e di volontariato, si svolgerà la cerimonia ufficiale della Festa della Repubblica, in concomitanza con la Cerimonia nazionale presieduta in Roma dal P esidente della Repubblica.

Agli onori militari seguirà la Cerimonia dell' Alzabandiera. Le marce e l'Inno nazionale saranno eseguiti dalla Banda Musicale "G. Verdi" di B ella.

Il Prefetto di Biella, Silvana D'Agostino, darà lettura del messaggio del Capo dello Stato e di seguito terrà una breve allocuzione.

Nel luogo della cerimonia farà ingresso la fanfara dell'Associazione nazionale bersaglieri, sezione di Biella.

Spazio, inoltre, sarà dedicato agli interventi di giovani studenti che rifletteranno sul tema della democrazia, della speranza e del futuro.

La cerimonia si concluderà con la consegna delle Onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Presidente della Repubblica. Riceveranno il diploma di Cavaliere della Repubblica Italiana: la dott.s a Monica Mirani, funzionario assistente sociale della Prefettura di Biella, l'Appuntato scelto qualifica speciale dell'Arma dei Carabinieri Alessandro Bixio e il Sig. Renato Catto.

Prevista anche l'esibizione del Coro degli Alpini sezione di Biella.