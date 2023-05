Biella: Il saxofonista Mattia Dalla Pozza ospite sabato alla Bodega De Lopez

Questo sabato, 27 maggio, dalle ore 19,00 il locale biellese Bodega De Lopez avrà l’onore di ospitare un grande musicista: si tratta di Mattia Dalla Pozza, saxofonista diplomato in musica classica e jazz; l’artista ha studiato al Conservatorio di Amsterdam, vinto concorsi internazionali e borse di studio - tra le quali una da 10.000 euro per la prestigiosa Berklee C. of music di Boston -, ha inciso dischi e collaborato a progetti musicali eterogenei (jazz, rock-prog, classica, pop, funk, rap). Ha suonato in vari tour Europei per festival, teatri, club, palazzetti e stadi, accompagnando artisti del calibro di Jovanotti, Mengoni, Giorgia, Paradiso, Stromae e molti altri.

Prenotando il proprio tavolo per la serata, si avrà un calice di spumante di benvenuto in omaggio!

Bodega De Lopez organizza - per tutta la stagione estiva - serate musicali ogni weekend, con dj set o musica dal vivo, ricche di nuove proposte per ogni occasione.

Il locale si trova a Biella, in via Lorenzo Delleani 23.

