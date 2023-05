A Viverone la tassa rifiuti aumenta del 3%

A Viverone la tassa rifiuti 2023 avrà un aumeno di circa il 3%.

Lo ha deciso il Consiglio Comunale dello scorso 3 maggio che ha approvato le tariffe TARI . “L'aumento – dice il Sindaco Renzo Carisio - è stato proposto da Cosrab su indicazione di ARERA, e copre, per legge, tutti i costi del servizio”.

Tra gli altri punti all'ordine del giorno del Consiglio, l'approvazione del rendiconto consuntivo 2022, che realizza un avanzo disponibile di 256.737 euro , ma sconta anche la presenza di un fondo crediti di dubbia esigibilità per 305.570 euro, dovuto alla cronica mancanza di pagamenti delle tasse, come la stessa TARI ed l'IMU. “Le azioni di recupero, - precisa Carisio – affidate ad una società esterna, iniziano a dare i primi frutti. Il recupero sarà comunque in tempi lunghi stante anche la possibilità di usufruire di dilazioni sino a cinque anni con interessi esigui”.

A seguito della partecipazione ad un bando, l'assemblea ha approvato una variazione di bilancio per acquisire 155.798 euro di contributi sui fondi PNRR destinati alla digitalizzazione dei servizi comunali. “Servizi quali App IO, - spiega il primo cittadino - servizi tramite SPID, digitalizzazione dei servizi mensa, scuolabus, pagamento contravvenzioni, Pago PA, oltre a digitalizzare diversi settori con App per servizi alla cittadinanza ed al turismo. Infine, la migrazione di tutti i software in uso al Comune su cloud”.

Il Consiglio ha anche approvato la proposta di acquisizione al patrimonio comunale della ex strada provinciale Viverone-Zimone, a seguito dei lavori di consolidamento della stessa, con costi a carico della Provincia di Biella. “Il Comune di Zimone – dichiara Carisio - acquisirà la parte di sua competenza. Ad atti compiuti sulla strada sarà posto, da parte dei due Comuni, il divieto di accesso ai mezzi motorizzati ad esclusione dei residenti ed ai proprietari di fondi confinanti. Sarà quindi una strada bianca destinati al passaggio del turismo lento ed a tutti i bikers con indubbi vantaggi alle nuove forme di turismo”.