A Vigliano la nuova stagione della raccolta differenziata, si parte dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2023 inizia la nuova stagione della raccolta differenziata dei rifiuti a Vigliano Biellese. Le principali novità riguardano la raccolta della plastica e quella del vetro.

La raccolta della plastica evolve in rifiuto “multileggero”, che comprende tutti gli imballaggi leggeri in plastica (bottiglie, scatolette, flaconi); acciaio (scatolette, tipo per tonno); alluminio (lattine, stagnola, coperchi); cartone per bevande tipo tetrapack. Nella raccolta del vetro non dovranno più essere conferiti i coperchi dei vasetti (da inserire negli imballaggi leggeri), ma soltanto bottiglie e vasetti in vetro. No alle lastre in vetro, no al bicchieri e specchi, no a piatti in ceramica, no a vetroceramica (pirex), non a lattine e barattoli di metallo La raccolta della carta proseguirà analogamente a quella attuale, includendo giornali, riviste, cartoncino, scatole di cartone e sacchetti di carta.

Nell’organico confluiranno, come sempre, scarti di cucina, gusci d’uovo, ossa e lische di pesce, avanzi di cibo cotto, crudo, anche avariato; fondi di caffè, tè, tovaglioli di carta e carta casa bianchi (senza disegni!); scarti di fiori e piante da balcone, tappi di sughero; piatti, stoviglie e sacchetto in materiale compostabile; sabbia del gatto solo se in materiale compostabile. No a sabbia per gatti se non compostabile; No agli escrementi di animali domestici; No a sfalci di grandi dimensioni, No ai resti delle potature.

Nel rifiuto indifferenziato, andrà conferito il materiale che non rientra nelle raccolte precedenti, ovvero: giocattoli rotti, oggetti in gomma, in ceramica; spugne; lettiere non compostabili per animali; mozziconi di sigarette, pannolini e pannoloni. Attenzione: per gli oggetti di piccole dimensioni come giocattoli rotti e oggetti vari in plastica, è consigliabile preparare un sacco da riempire a mano a mano e da conferire agli ecocentri come rifiuto ingombrante.

Come fare se un rifiuto è costituito da materiali non separabili? Lo si conferirà nel contenitore del materiale prevalente! E se ci sono ancora dubbi? L’app Junker, scaricabile su App Store e su Google Play, fornirà tutte le informazioni utili sul conferimento di qualunque rifiuto. Si ricorda che, dal 1° luglio, inizia la migrazione dei rifiuti! Attenti in particolare agli imballaggi multileggeri e alla campana del vetro!