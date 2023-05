Cosa prevedono per noi le stelle nei prossimi giorni

ARIETE : Dal 16 maggio mancherà il sostegno di Giove ma voi seguitate imperterriti per la vostra viuzza e, anche se i problemi sono tanti, muovendo un passetto alla volta li risolverete quasi tutti a patto di star su con il morale, accettare le scelte altrui senza far scenate, gustare l’attimo fuggente, reclamare delle priorità e incorporare nella quotidianità una certa positività! Un anziano impensierirà e nel week end un invito ringalluzzirà! Tendenza alle infiammazioni.

TORO : Ed eccolo qui, più pimpante che mai, il transito di Giove, dal 16 maggio, congiunto al vostro Sole… Ciò significa che, specie se appartenete al I° decano, possiate contare su ottimizzazioni sul fronte generale implicite opportunità da non scartare, sorprese ed ovazioni malgrado permanga qualche corruccio spettante la sfera privata o materiale. Avrete altresì modo di organizzare qualcosa di carino o solennizzare il compleanno in maniera originale.

GEMELLI : Le giornate scorreranno freneticamente e, tra un’arrabbiatura, una perplessità, una giocondità e contiguità con mezzi intronati, giungerete a sabato con la testa in confusione anelando rilassarvi, divertirvi o pisolare. Oltretutto, prima di dare fiducia riflettete in quanto qualcheduno, non meritandola, vi amareggerà. Fattibili delle novelle da parenti, amici, degli sborsi extra, suppellettili da cambiare e una fanciulla o fanciullo da spronare. Venerdì scombinato.

CANCRO : Nonostante l’umore non sia al top, le responsabilità incalzino e i nervetti saltino, dal 16 maggio grazie al sestile di Giove, rinverrete un briciolino di tranquillità vedendo più chiaro in una questione dai contorni oscuri, togliendovi uno sfizietto o sentendovi meglio sia fisicamente che psicologicamente. Una donna abbisognerà di un appoggio da non negare mentre in ambito lavorativo o familiare vi attendono delle impensate novità. Qualche nativo effettuerà un viaggetto.

LEONE : E’ ora di guardare al futuro in maniera diversa traendo insegnamento dal passato e dalle esperienze vissute, dando un taglio netto a ciò che fa eventualmente ansimare, acquisire maggior autostima, farvi rispettare e aiutare chi da voi attende un cenno al fine di prendere una delicata decisione. Lisciate quindi la criniera e partite verso le mete prefissate anche se Giove in aspetto di quadratura procaccerà prossimamente qualche delusione o stonatura.

VERGINE : Se qualcosa vi ha demotivato, la salute preoccupato, il comportamento altrui stufato sappiate che presto avrete la vostra rivincita denotando dei progressi in ciò che sta a cuore, ricevendo risposte tanto attese, concludendo un affare o vedendo le finanze lievitare al di là di spese pressoché obbligatorie a cui sopperire in fretta. Il momento è giusto pure per fare colloqui, ampliare il campo d’azione, ricevere delle sagge dritte da chi sa infondere sicurezza.

BILANCIA : Vi barcamenerete alla bell’e meglio nel vostro piccolo mondo giornaliero confidando in periodi migliori e in quella pace a volte minata da circostanze avverse. Apprestatevi comunque a dei giorni abbastanza movimentati annoveranti un’incavolatura, dei conteggi da rivedere, un soggetto da inquadrare, un’amicizia da approfondire, un ostacolo da superare e delle bugie a cui non credere! Non da escludere un’escursione in località marine o montane.

SCORPIONE : C’è baruffa nel cielo perché se il trigono di Saturno favorisce la risoluzione di patemi, uno spizzico di ilarità, il recupero di energia, l’imberbe opposizione di Giove sostiene contrattempi, impedimenti o una certa difficoltà nel capire le intenzioni di chi non riesce a manifestare le proprie emozioni. E così, tra croci e delizie, passerete facilmente dall’allegria all’apatia a seconda dei dì e delle persone con cui trattate. Qualche nativo parteciperà ad una festa o cerimonia.

SAGITTARIO : Siete in ebollizione per un fastidio che sperate si eclissi in fretta, per una decisione che non dovete rimandare e per un insieme di cose atte a tenervi sulle spine... Ma state sereni perché dopo varie tribolazioni risalirete la china riacquistando la voglia di guardare avanti fiduciosamente e togliendovi un mezzo mattone… Capirete inoltre, nei momenti di difficoltà, chi vi vuole veramente bene, pur dimostrandolo alla sua maniera. Contatti con medici. Sabato intrigante.

CAPRICORNO : Il trigono di Giove fa ben sperare che la ruota dalla parte giusta cominci a girare e ciò lo constaterete prossimamente quando una notizia porterà delizia e la porticina delle mille probabilità, spalancandosi, offrirà un minimo di rilassatezza… Vedrete dei nodi tornare al pettine, scoprirete una celata verità e da un congiunto una allettante notizia giungerà. Ragion per cui buttate alle ortiche il pessimismo, riempite la brocca della speranza e preparatevi a tre novità.

ACQUARIO : Ammaliante questo primo quarto di Luna che, formandosi il 12 maggio nella vostra costellazione, porta con sé il germe della trasformazione… Qualcosa finirà e qualcosa inizierà, farete incontri interessanti, riabbraccerete chi non vedevate da tempo, combinerete un fuori porta o riceverete dalla sorte un omaggio gradito ed impensato. Attenti solo a non prendere per oro colato ciò che vi verrà riferito e non corrispondente alla verità. Domenica gaudente.