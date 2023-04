PNNR, Ramella Pralungo: “Biella unica provincia italiana ad aver preso i fondi sulla digitalizzazione”

Il Consiglio Provinciale di oggi - Foto Alessandro Bozzonetti per newsbiella.it

“Biella è forse l'unica provincia italiana ad aver preso i fondi sulla digitalizzazione del PNNR. Oltre 14 mila euro che sembrano esigui: in realtà sono un grande risultato perchè gli uffici hanno lavorato così bene da superare i paletti ostativi che il Governo, con una scelta folle, ha messo alle Province italiane. Il Governo ha di fatto escluso le Province dai fondi digitalizzazione del PNRR”.

Ha commentato così, durante il Consiglio Provinciale di martedì 18 aprile il Presidente della Provincia di Biella, Emanuele Ramella Pralungo, il risultato ottenuto dall'ente sui fondi PNRR digitalizzazione.

“La digitalizzazione passa da tutti gli enti locali– aggiunge Ramella Pralungo – in particolar modo dalle Province che coinvolgono i Comuni. Come è avvenuto recentemente in quest'aula, dove c'è stato un incontro sulla digitalizzazione tra Ministero e Comuni”.