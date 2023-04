20 aprile 2023: la biblioteca di Città Studi è intitolata a un "lungimirante amministratore, Luigi Squillario", FOTO e VIDEO

Oggi, 20 aprile 2023, alla presenza delle autorità locali e della famiglia, si è svolta la cerimonia di intitolazione della Biblioteca di Città Studi in ricordo di Luigi Squillario.

Un momento celebrativo intenso durante il quale hanno voluto ricordare la figura dell”Avvocato” che fu per moti anni Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e di Città Studi: Pier Ettore Pellerey, Presidente di Città Studi; Franco Ferraris, Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella e Attilia Squillario, una delle due figlie.

Gli Organi di Città Studi e della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella all’unanimità hanno in questo modo voluto onorare la straordinaria figura di un uomo che ha sempre creduto fortemente nella cultura e nell’istruzione come strumenti di inclusione sociale.

Un amministratore lungimirante e capace a cui viene oggi dedicato il cuore pulsante del sapere all’interno del campus di Città Studi, la splendida biblioteca progettata da Gae Aulenti, destinata nei prossimi anni a diventare il punto di riferimento mondiale della cultura tessile grazie alla collaborazione con l’Università di Torino e alle varie progettualità territoriali che si stanno sviluppando.

Un modo simbolico ma anche molto concreto per far conoscere alle generazioni future chi ha guidato per anni con lungimiranza e devozione Città Studi e la Fondazione CR Biella.

“Sono felice e onorato di poter intitolare assieme a voi la biblioteca di Città Studi ad una figura, ad un uomo, ad un amministratore che è stato un punto di riferimento per questo Ente: l’Avv. Luigi Squillario", sostiene Pier Ettore Pellerey.

“Sono certo che questo è oggi il miglior modo per onorare la memoria di Luigi Squillario che mi ha preceduto alla guida della Fondazione", commenta Franco Ferraris.

“Desideriamo ringraziare coloro che hanno pensato di ricordare nostro Papà dedicandogli la Biblioteca di Città Studi, perché non esiste luogo che meglio possa rappresentare la particolare attitudine allo studio che fin da bambino ha caratterizzato la sua personalità.- sono le parole di Attilia Squillario a nome della famiglia-. Nostro Padre credeva nella conoscenza che per Lui ha rappresentato il mezzo per crescere e progredire”.

Luigi Squillario, nato a Gueugnon in Francia il 22 aprile 1935 e mancato il 19 settembre 2020, è stato un politico e amministratore. Si è laureato in giurisprudenza all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e ha svolto per anni la professione di avvocato da cui ne deriva il suo appellativo: l’”Avvocato”.

E’ stato il protagonista per quasi 50 anni della vita amministrativa e politica della città di Biella. Democratico Cristiano Doc, segretario del partito, sindaco di Biella per oltre 10 anni tra gli anni 80 e novanta del secolo scorso, poi consigliere regionale. In seguito è stato nominato Presidente della Cassa di Risparmio di Biella e successivamente a capo dell'omonima Fondazione, che ha governato ininterrottamente per 23 anni sino al 2015, quando gli è succeduto l’attuale Presidente Franco Ferraris. E’ stato Presidente di Città Studi per 9 anni sino al 2014 quando ha lasciato la carica a Pier Ettore Pellerey.

Si è distinto per il suo carisma e garbo, per le qualità umane e politiche e si è sempre impegnato con dedizione nel ricoprire gli incarichi istituzionali. A lui è stata intitolata la Biblioteca di Città Studi come segno di stima nei confronti di chi ha sempre ritenuto che Città Studi fosse una ricchezza incalcolabile, come lui amava definirla.

Il mio rammarico è quello di non poter già fare quello che spero si potrà fare in futuro (cit. Luigi Squillario)