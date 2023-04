Al Gae Aulenti studenti da tutta Italia per sfidarsi su progetti di intelligenza artificiale al Festival Al for Youth

L'Istituto Gae Aulenti, da oggi, mercoledì 19 a venerdì 21 aprile, ospiterà il Festival Al for Youth.

Nell'ambito del progetto, finanziato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, 11 team di studenti e docenti, provenienti da istituti di scuola secondaria di secondo grado di tutta Italia parteciperanno a un hackathon il cui tema sarà l'intelligenza artificiale nelle smart city.

A organizzare l'accoglienza dei gruppi partecipanti saranno naturalmente studenti e docenti dell'Iis Gae Aulenti, che nel programma hanno previsto anche visite nel territorio.

Sono previsti momenti formativi con "robot in movimento" e workshop che saranno tenuti dal professore Luca locchi dell'Università La Sapienza di Roma e la partecipazione della dottoressa Tiziana Mercurio di Certipass ente di certificazione informatica.

La competizione fra team di studenti permetterà di premiare le migliori 5 idee progettuali con premi tęcnologici per gli istituti e per tutti i partecipanti.

Diverse attività di svago si terranno presso i Laboratori territoriali per l'occupabilità.

Il Festival Al for Youth è la prima competizione sull'intelligenza artificiale a livello nazionale e ad ospitarla sarà il Gae Aulenti è iol Polo Formativo Nazionale per la Transazione Digitale sponsorizzato dal Ministero dell'Istruzione e del merito nel piano nazionale scuola digitale tecnologie STEM.

"Sarà un bellissimo momento di tecnologia - commenta il preside della scuola Cesare Molinari - festa ed incontro tra studenti provenienti da Sicilia, Sardegna, Puglia, Lazio e Lombardia e con i ragazzi di tre scuole piemontesi, il cui obiettivo è l'innovazione".

Questo il programma delle giornate:

Oggi, mercoledì 19 Aprile entro le ore 12:00, raduno dei partecipanti accoglienza e apertura del lavori dal parte del Dirigente prof. Cesare Molinari; Ore 12:30 Lunch di accoglienza; Ore 14:30 Intro da parte della dott.ssa Tiziana Mercurio di Eipass; Ore 15:00 - 18:00 circa Robot in movimento con i proff. Paolo Cirinei e Luca Iocchi La Sapienza Roma 3. Chiusura dei lavori della giornata. Ore 18:30 Apericena per le squadre con pernotto presso i Laboratori Territoriali per l’Occupabilità, offerta dai Docenti e dagli Studenti del corso Alberghiero.

Giovedì 20 Aprile 2023: Ore 9:00 – ore 15:00 Lavori attività hackathon. Dalle 15:00 alle 18:00 circa Visita della città di Biella organizzata dai Docenti e dagli Studenti del Corso Accoglienza.

Venerdì 21 Aprile 2023 Ore 9:00 – ore 11:00 Chiusura dei Lavori, Premiazione e Saluti del Dirigente prof. Cesare Molinari.